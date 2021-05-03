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У М'янмі посилилися протести: загинуло ще 8 протестувальників

Автор: Наталья Скороход

У М'янмі посилилися протести в результаті військового перевороту. В результаті загинуло ще 8 осіб.

Про це повідомляє Reuters.

Відомо, що сили безпеки М'янми відкрили вогонь по деяких з найбільших протестів проти військового правління за останні дні.

Рано вранці в неділю в

закладають саморобні бомби в урядові будівлі і на дорогах загального користування".

Нагадаємо, військовий переворот в М'янмі почався після президентських виборів. Військові не визнали владу і захопили уряд. Після цього в М'янмі і почалися масові протести, які військові намагаються зупинити будь-якими способами. В результаті гинуть люди.

Раніше повідомлялося, що жителі М'янми тікають від військових дій в Таїланд. Покинути М'янму готові близько восьми тисяч біженців.

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