У М'янмі посилилися протести: загинуло ще 8 протестувальників

У М'янмі посилилися протести в результаті військового перевороту . В результаті загинуло ще 8 осіб.

закладають саморобні бомби в урядові будівлі і на дорогах загального користування".

Рано вранці в неділю в

Відомо, що сили безпеки М'янми відкрили вогонь по деяких з найбільших протестів проти військового правління за останні дні.

Нагадаємо, військовий переворот в М'янмі почався після президентських виборів. Військові не визнали владу і захопили уряд. Після цього в М'янмі і почалися масові протести, які військові намагаються зупинити будь-якими способами. В результаті гинуть люди.

Раніше повідомлялося, що жителі М'янми тікають від військових дій в Таїланд. Покинути М'янму готові близько восьми тисяч біженців.