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В Мьянме напали на автомобиль ВОЗ, есть жертвы

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 09:22
В Мьянме напали на автомобиль ВОЗ, есть жертвы
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ

В Мьянме в штате Ракхайн неизвестные напали на автомобиль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате чего погибли двое людей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Синьхуа".

Как сообщается, нападение на автомобиль ВОЗ, который перевозил образцы для тестирования коронавируса, произошел в понедельник, 20 апреля. В результате атаки неизвестного погиб водитель автомобиля и один из сотрудников ВОЗ. Ранения получил чиновник Мьянмы.

Как отмечается, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал провести полное и прозрачное расследование инцидента и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, из-за стрельбы в Канаде в провинции Новая Шотландия количество погибших увеличилось до 22 человек. Тела жертв обнаружили в 16 локациях пяти населенных пунктов в радиусе 50 км от места первого нападения. Виновник стрельбы также мертв.

Также ранее в Японии мужчина, вооруженный ножом, захватил в заложники двух детей в ресторане в японском городе Фукуока. Заложниками стали дети 3 и 6 лет и они - дети владельца этого заведения.

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