У М'янмі напали на автомобіль ВООЗ, є жертви

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У результаті атаки невідомого загинув водій автівки і один з працівників ВООЗ

У М'янмі в штаті Ракхайн невідомі напали на автомобіль Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Синьхуа".

Як повідомляється, напад на автомобіль ВООЗ, який перевозив зразки для тестування коронавірусу, стався у понеділок, 20 квітня. У результаті атаки невідомого загинув водій автівки і один з працівників ВООЗ. Поранення отримав урядовець М'янми.

Як зазначається, Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш закликав провести повне і прозоре розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, через стрілянину в Канаді у провінції Нова Шотландія кількість загиблих збільшилась до 22 осіб. Тіла жертв виявили у 16 локаціях п’яти населених пунктів у радіусі 50 км від місця першого нападу. Винуватець стрілянини також мертвий.

Також раніше в Японії чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники двох дітей у ресторані в японському місті Фукуока. Заручниками стали діти 3 та 6 років і вони - діти власника цього закладу харчування.