ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У М'янмі напали на автомобіль ВООЗ, є жертви

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 09:22
У М'янмі напали на автомобіль ВООЗ, є жертви
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

У результаті атаки невідомого загинув водій автівки і один з працівників ВООЗ

У М'янмі в штаті Ракхайн невідомі напали на автомобіль Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), у результаті чого загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Синьхуа".

Як повідомляється, напад на автомобіль ВООЗ, який перевозив зразки для тестування коронавірусу, стався у понеділок, 20 квітня. У результаті атаки невідомого загинув водій автівки і один з працівників ВООЗ. Поранення отримав урядовець М'янми.

Як зазначається, Генсекретар ООН Антоніу Гутерріш закликав провести повне і прозоре розслідування інциденту і притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, через стрілянину в Канаді у провінції Нова Шотландія кількість загиблих збільшилась до 22 осіб. Тіла жертв виявили у 16 локаціях п’яти населених пунктів у радіусі 50 км від місця першого нападу. Винуватець стрілянини також мертвий.

Також раніше в Японії чоловік, озброєний ножем, захопив у заручники двох дітей у ресторані в японському місті Фукуока. Заручниками стали діти 3 та 6 років і вони - діти власника цього закладу харчування.

Кабмін сьогодні планує затвердити порядок використання грошей фонду боротьби з COVID-19 У США заявили про руйнівну другу хвилю коронавірусу
Новини України ВООЗКоронавірус
News
On Top