У М'янмі через повені загинули близько 10 осіб

Новини Надзвичайні події 29.07.2018 - 23:17
Фото: повінь (AFP)
Фото: повінь (AFP)

Понад 500 тисяч людей постраждали від повеней

У М'янмі в результаті повеней загинули щонайменше 10 людей, тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, деякі місцеві жителі були врятовані на човнах, а волонтери використовували плоти з бочок і шматків дерева, щоб витягувати людей.

"В результаті повеней загинуло 10 осіб. Більш 550 000 переміщених осіб постраждали від повеней по всій країні", - повідомив співрозмовник.

Відзначено, що в деяких районах була евакуація місцевих жителів. Щорічно М'янма зазнає серйозних повеней, а в 2015 році М'янма очолила список країн, найбільш постраждалих від екстремальних погодних умов.

Так, в 2018 понад 100 людей загинули в результаті повеней, які також витіснили сотні тисяч людей по всій країні.

Найгіршим стихійним лихом М'янми останнім часом був Cyclone Nargis, який обрушився на величезні ділянки узбережжя країни і приніс щонайменше 138 000 загиблих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному-сході М'янми в результаті сильних злив, тисячі людей були змушені покинути свої будинки.

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