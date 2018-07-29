У М'янмі через повені загинули близько 10 осіб

Понад 500 тисяч людей постраждали від повеней

У М'янмі в результаті повеней загинули щонайменше 10 людей, тисячі людей були змушені покинути свої будинки. Про це повідомляє AFP.

Як повідомляється, деякі місцеві жителі були врятовані на човнах, а волонтери використовували плоти з бочок і шматків дерева, щоб витягувати людей.

"В результаті повеней загинуло 10 осіб. Більш 550 000 переміщених осіб постраждали від повеней по всій країні", - повідомив співрозмовник.

Відзначено, що в деяких районах була евакуація місцевих жителів. Щорічно М'янма зазнає серйозних повеней, а в 2015 році М'янма очолила список країн, найбільш постраждалих від екстремальних погодних умов.

Так, в 2018 понад 100 людей загинули в результаті повеней, які також витіснили сотні тисяч людей по всій країні.

Найгіршим стихійним лихом М'янми останнім часом був Cyclone Nargis, який обрушився на величезні ділянки узбережжя країни і приніс щонайменше 138 000 загиблих.

Surging floodwaters have killed at least 10 people and forced tens of thousands from their homes across swathes of Myanmar. Vast areas of farmland have been submerged by muddy water stretching to the horizon, with only the rooftops of some houses visible https://t.co/YwNOC3WtYQ — AFP news agency (@AFP) July 29, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на південному-сході М'янми в результаті сильних злив, тисячі людей були змушені покинути свої будинки.