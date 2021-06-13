"Мы с тобой!": Украина поддержала Эриксена после реанимации на матче Евро-2020

Сборная Украины поддержала датского футболиста. Кристиан Эриксон потерял сознание на матче Евро-2020 со сборной Финляндии.
Сборная Украины и ее главный тренер Андрей Шевченко решили поддержать футболиста, сделав коллективный пост.
"Андрей Шевченко и национальная команда Украины в поддержку Кристина Эриксона: Кристиане, держись, мы с тобой!", - говорится в сообщении.
Напомним, на 41-й минуте матча Кристиан Эриксен упал возле бровки поля и потерял сознание. Врачи сразу же начали дефибриляцию сердца. Спустя время его унесли с поля. Как оказалось, уже тогда он пришел в сознание и дышал с помощью кислородной маски. Позже выяснилось, что его состояние стабильно, он сам дышет и может говорить.