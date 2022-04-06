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"Мы сейчас оружие сложим". Как солдаты РФ встретили своих генералов в Украине

Фото: российские военные недовольны командованием (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Очередной перехват телефонных разговоров российских военных в Украине свидетельствует о недовольстве командованием. В частности, бойцы одного из подразделений угрожали сложить оружие, когда на передовую приехал один из генералов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

"Телевидение приезжало сюда. Генералы прибыли, награды вручали. И пацаны генералам как начали мозги вынимать: "Мы сейчас оружие сложим. Идите вы … пробудьте здесь хоть сутки", - говорит оккупант в телефонном разговоре.

Он также пожаловался на то, что боевые награды раздают по блату. В частности, в его подразделении медаль получил сын начальника ПВО, который находится в тылу. Кроме того, по его словам, один из награжденных званием "герой России" на самом деле сбежал с передовой еще на второй день войны.

Напомним, ранее СБУ обнародовала новый перехват, согласно которому оккупанты получают команды расстреливать гражданских.

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