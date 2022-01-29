"Мы привыкли к беззаконию": Рабинович прокомментировал новое дело НАБУ против него

"Обвинить меня в краже недавно запущенного украинского спутника ("Сич-2-30", - ред.) было бы намного достовернее, чем в том, что я плохо выполняю свои обязанности", - заявил Рабинович.

Напомним, правоохранители обвиняют сопредседателя партии ОПЗЖ в ненадлежащем выполнении обязанностей. По словам Рабиновича, из-за того, что несколько лет назад он не ответил пенсионеру на его письмо.

"В Офисе генерального прокурора Украины у меня было общение с генпрокурором, я дал свои пояснения. Теперь посмотрим, как власть будет действовать дальше. Пока же мы привыкли к репрессиям, беззаконию и полному попранию существующих норм законодательства", - добавил он.