"Ми звикли до беззаконня": Рабінович прокоментував нову справу НАБУ проти нього

"Звинуватити мене в крадіжці недавно запущеного українського супутника ("Січ-2-30", - ред.) було б набагато достовірніше, ніж в тому, що я погано виконую свої обов'язки", - заявив Рабінович.

Нагадаємо, правоохоронці звинувачують співголови партії ОПЗЖ у неналежному виконанні обов'язків. За словами Рабіновича, через те, що кілька років тому він не відповів Пенсіонеру на його лист.

"В Офісі генерального прокурора України у мене було спілкування з генпрокурором, Я дав свої пояснення. Тепер подивимося, як влада діятиме далі. Поки ж ми звикли до репресій, беззаконня і повного нехтування існуючих норм законодавства", - додав він.