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"Мы привыкли к беззаконию": Рабинович прокомментировал новое дело НАБУ против него

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Киев, Суббота 29 января 2022 10:22
"Мы привыкли к беззаконию": Рабинович прокомментировал новое дело НАБУ против него Фото: Вадим Рабинович (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Народный депутат, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович прокомментировал уголовное дело, возбужденное НАБУ вместе с Офисом генпрокурора в отношении него с формулировкой "за ненадлежащее выполнение обязанностей".

Об этом политик заявил в своем видеообращении.

"Обвинить меня в краже недавно запущенного украинского спутника ("Сич-2-30", - ред.) было бы намного достовернее, чем в том, что я плохо выполняю свои обязанности", - заявил Рабинович.

Напомним, правоохранители обвиняют сопредседателя партии ОПЗЖ в ненадлежащем выполнении обязанностей. По словам Рабиновича, из-за того, что несколько лет назад он не ответил пенсионеру на его письмо.

"В Офисе генерального прокурора Украины у меня было общение с генпрокурором, я дал свои пояснения. Теперь посмотрим, как власть будет действовать дальше. Пока же мы привыкли к репрессиям, беззаконию и полному попранию существующих норм законодательства", - добавил он.

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НАБУ Рабинович
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