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"Ми звикли до беззаконня": Рабінович прокоментував нову справу НАБУ проти нього

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Київ, Субота 29 січня 2022 10:22
"Ми звикли до беззаконня": Рабінович прокоментував нову справу НАБУ проти нього Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадим Рабінович прокоментував кримінальну справу, порушену НАБУ разом з Офісом генпрокурора щодо нього з формулюванням "за неналежне виконання обов'язків".

Про це політик заявив у своєму відеозверненні.

"Звинуватити мене в крадіжці недавно запущеного українського супутника ("Січ-2-30", - ред.) було б набагато достовірніше, ніж в тому, що я погано виконую свої обов'язки", - заявив Рабінович.

Нагадаємо, правоохоронці звинувачують співголови партії ОПЗЖ у неналежному виконанні обов'язків. За словами Рабіновича, через те, що кілька років тому він не відповів Пенсіонеру на його лист.

"В Офісі генерального прокурора України у мене було спілкування з генпрокурором, Я дав свої пояснення. Тепер подивимося, як влада діятиме далі. Поки ж ми звикли до репресій, беззаконня і повного нехтування існуючих норм законодавства", - додав він.

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НАБУ Рабінович
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