"Мы не препятствуем, ради бога. Пусть разминируют и вывозят", - Путин про блокировку портов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление на Петербургском международном экономическом форуме.

"Что касается спекуляций на тему украинского зерна. Мы не препятствуем, ради Бога. Не мы же заминировали черноморские порты. Пусть разминируют и вывозят", - заявил он.

По мнению Путина, украинское зерно можно вывезти не только морским путем, а через другие страны, к примеру через Беларусь.

"Другое дело, что речь идет о 5-6 млн тонн пшеницы. Но в мире производится 800 млн тонн пшеницы. Так что украинская пшеница - это капля в море. К тому же есть и другие пути, не только морские. Пожалуйста, через Беларусь вывозите, через Польшу, Румынию. Дело не в нас", - сказал глава России.