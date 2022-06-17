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"Ми не перешкоджаємо, заради бога. Нехай розміновують і вивозять", - Путін про блокування портів

Фото: президент РФ Володимир Путін (скрін відео)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Кремля Володимир Путін прокоментував блокаду українських портів. Він вважає, що Росія не перешкоджає експорту українського зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву на Петербурзькому міжнародному економічному форумі.

"Що стосується спекуляцій на тему українського зерна. Ми не перешкоджаємо, заради Бога. Не ми ж замінували чорноморські порти. Нехай розміновують і вивозять", - заявив він.

На думку Путіна, українське зерно можна вивезти не тільки морським шляхом, а через інші країни, наприклад через Білорусь.

"Інша справа, що мова йде про 5-6 млн тонн пшениці. Але в світі виробляється 800 млн тонн пшениці. Так що українська пшениця - це крапля в морі. До того ж є й інші шляхи, не тільки морські. Будь ласка, через Білорусь вивозьте, через Польщу, Румунію. Справа не в нас", - сказав глава Росії.

Нагадаємо, на форумі в російському Пітері глава Кремля також прокоментував світову інфляцію, заявивши, що вона нібито є результатом "системних помилок" в США і Європі.

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Володимир ПутінРосійська Федерація