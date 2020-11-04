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"Ми переможемо, але треба проявити терпіння": Байден виступив з промовою

Середа 04 листопада 2020 07:50
"Ми переможемо, але треба проявити терпіння": Байден виступив з промовою
Фото: Джо Байден (flickr com gageskidmore)
Автор: Инна Собора

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден зробив заяву за підсумками голосування на виборах. Він заявив, що впевнений у своїй перемозі.

Трансляцію виступу вела російська служба "Голос Америки".

"Ми віримо, що зможемо виграти ці вибори. Ми знаємо, через те, що багато проголосували поштою, нам потрібно потерпіти і почекати, поки все буде підраховано", - сказав Байден.

Він назвав "приємною неожиданостю" те, що може здобути перемогу в Аризоні. Також додав, що доведеться витратити час на підрахунок голосів, але він переможе і в Пенсільванії.

"Ні я, ні Дональд Трамп, не може вирішити, хто переможе на цих виборах. Це може вирішити тільки американський народ. Зберігайте оптимізм. Ми переможемо! Проявимо терпіння!", - сказав Байден.

РБК-Україна писало, що за попередніми результатами, лідирує кандидат від демократів Джо Байден.

Як відомо, 3 листопада, в Сполучених Штатах Америки проходять загальні вибори в ході яких буде обрано 46-й президент країни.

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