"Мы напуганы новостями о войне": бразильцы "Шахтера" об угрозе вторжения РФ

Бывший форвард сборной Украины дал интервью бразильскому изданию Lance, в котором в частности рассказал о начале войны и нынешней ситуации в Украине.

"В 2014 году я пережил большое напряжение, я видел, как все происходит сначала, и я не хочу, чтобы это повторилось. Никто не заслуживает жить в войне", - заявил Мораес, выступавший в то время за донецкий "Металлург"

Также Мораес рассказал, как бразильские футболисты "Шахтера" реагируют на новости о вторжении России: "Мы, бразильцы, были напуганы всеми этими новостями. Я всегда на связи с украинцами, которые в курсе, поэтому мы всегда настороже и готовы, если что-то случится".

Напомним, что Жуниор Мораес переехал в Украину в 2011 году и за это время успел сыграть за "Металлург" Донецк, "Динамо" Киев и с 2018 года выступает за "Шахтер".

Также Мораес получил украинское гражданство и провел за сборную Украины 11 матчей, в которых отличился одним забитым мячом.