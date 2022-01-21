"Ми налякані новинами про війну": бразильці "Шахтаря" про загрозу вторгнення РФ

Колишній форвард збірної України дав інтерв’ю бразиьському виданню Lance, в якому зокрема й розповів про початок війни та теперішній ситуації в Україні.

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Нагадаємо, що Жуніор Мораєс переїхав в Україну в 2011 році й за цей час встиг зіграти за: "Металург" Донецьк, "Динамо" Київ і з 2018 року виступає за "Шахтар".

Також Мораєс отримав українське громадянство і провів за збірну України 11 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем.