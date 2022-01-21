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"Ми налякані новинами про війну": бразильці "Шахтаря" про загрозу вторгнення РФ

Автор: РБК-Україна

Жуніор Мораєс розповів бразильським ЗМІ як легіонери "гірників" реагують на новини про війну.

Докладніше в матеріалі РБК-Україна, з посиланням на Lance.

Колишній форвард збірної України дав інтерв’ю бразиьському виданню Lance, в якому зокрема й розповів про початок війни та теперішній ситуації в Україні.

".

Нагадаємо, що Жуніор Мораєс переїхав в Україну в 2011 році й за цей час встиг зіграти за: "Металург" Донецьк, "Динамо" Київ і з 2018 року виступає за "Шахтар".

Також Мораєс отримав українське громадянство і провів за збірну України 11 матчів, у яких відзначився одним забитим м’ячем.

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Шахтар