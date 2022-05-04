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"Мы не можем полагаться на оружие СССР". Кулеба призвал Британию передать современные танки

Фото: Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба попросил правительство Соединенного Королевства изменить подход к поставке тяжелого вооружения Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Глава МИД призвал Британию предоставить танки непосредственно Украине. В настоящее время тамошнее правительство готово отдать бронированные боевые машины Польше, чтобы та взамен передала ВСУ советские танки.

Кулеба верит, что на этом этапе войны Украина должна перейти на использование западной техники. Главная потребность украинских войск – реактивные системы залпового огня.

"Мы больше не можем полагаться на поставку в Украину оружия советских времен. Это больше не работает. Это конец истории. Нам нужна исчерпывающая программа перехода от оружия советской эпохи к вооружению стандартов НАТО. Нам нужно, чтобы британские танки передали сразу Украине", – рассказал министр.

Ранее британский премьер-министр Джонсон заявил о намерениях передать Польше танки Challenger 2. В ответ польское правительство передаст Украине советские танки Т-72.

К слову, накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов.

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