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"Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой": Степанов о закупке COVID-вакцин

Автор: Лера Полищук

Страны Европейского союза пока не подтвердили возможность поделиться с Украиной излишками вакцин от коронавируса. Несмотря на то, что богатые страны заказали в двое больше вакцин, чем у них населения.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает "Украина 24".

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По его словам, Министерство иностранных дел Украины работает над привлечением избытка вакцин, который есть в странах ЕС.

"Речь идет о том, что мы хотим купить, отдавать нам ничего не надо. Украина самодостаточная страна. Мы понимаем свои проблемы, но они наши, и мы способны для своих граждан купить вакцины. Мы ни за кем не ходим с протянутой рукой, у нас выделены на это средства", - заявил Степанов.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не находится в приоритете тех, кто получит вакцину от COVID-19.

"Страны ЕС, с которыми у нас замечательные отношения - я связывался с их лидерами. И они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемножку... Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил он.

Кроме того, ранее Степанов сообщил, что Украина намерена провакцинировать 60% населения страны. По его словам, это поможет победить пандемию.

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Новости Украины вакцина от коронавирусаМаксим СтепановМинистерство здравоохранения Украины
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