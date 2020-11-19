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"Мы были готовы к игре": Шевченко прокомментировал отмену матча со Швейцарией

Четверг 19 ноября 2020 00:54
"Мы были готовы к игре": Шевченко прокомментировал отмену матча со Швейцарией
Фото: Андрей Шевченко (uaf.ua)
Автор: Инна Собора

Главный тренер национальной сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что его команда была готова встретиться в поединке со Швейцарией. Однако матч отменили.

Об этом говорится на сайте Украинской ассоциации футбола.

По словам Шевченко, в сборной было достаточное количество футболистов с отрицательными результатами тестов на коронавирус, чтобы принять участие в матче.

"Но решение принимала местная власть Люцерна, где должен был состояться поединок. Дальше решение за Контрольно-дисциплинарным комитетом УЕФА. Нашей вины в данной ситуации нет", - сказал тренер.

Он добавил, что не рассчитывал на отмену матча, и Украина, со своей стороны, сделала все, чтобы игра состоялась.

"Мне бы хотелось, чтобы все сложилось иначе, чтобы к нам относились с большим уважением. В некоторых моментах то, как встречали команду, было неправильно", - заявил Шевченко.

Напомним, врач Люцерна, где должна была состояться игра, после очередного случая заражения коронавирусом в сборной Украины поместил команду Андрея Шевченко на карантин.

Днем 18 ноября сборная Украины вернулась домой.

Президент Швейцарского футбольного союза Доминик Блан заявил, что сборная Швейцарии не сможет сыграть с Украиной в 2021 году.

Подробнее о том, что будет дальше, читайте в материале РБК-Украина "Швейцария - Украина: почему команде Шевченко не должны присудить техническое поражение".

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