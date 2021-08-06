"Мы боремся с одними из худших пожаров": ЕС призывает к немедленным действиям ради природы

По его словам, мир сейчас борется с одними из худших пожаров, которые видели за последние десятилетия.

"Но наводнения, жара и лесные пожары этим летом могут стать нашей новой нормой. Мы должны спросить себя: это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны немедленные действия ради природы, пока не поздно", - отмечает Синкявичюс.