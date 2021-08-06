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"Мы боремся с одними из худших пожаров": ЕС призывает к немедленным действиям ради природы

Автор: Инна Собора

Комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что лесные пожары и наводнения могут стать новой реальностью. Он призвал к немедленным действиям ради природы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синкявичюса в Twitter.

По его словам, мир сейчас борется с одними из худших пожаров, которые видели за последние десятилетия.

"Но наводнения, жара и лесные пожары этим летом могут стать нашей новой нормой. Мы должны спросить себя: это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны немедленные действия ради природы, пока не поздно", - отмечает Синкявичюс.

Ранее сообщалось, что 27 июля в Греции вспыхнули лесные пожары. Температура в отдельных регионах страны достигает отметки 45 градусов.

Впрочем, масштабные пожары бушуют не только в Греции, но и в Турции, Италии и Албании. Группа реагирования на стихийные бедствия ЕС обещает прислать пожарных и самолеты всем странами, которые сейчас борются с лесными пожарами.

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