"Мы боремся с одними из худших пожаров": ЕС призывает к немедленным действиям ради природы

Комиссар Евросоюза по вопросам окружающей среды Виргиниюс Синкявичюс заявил, что лесные пожары и наводнения могут стать новой реальностью. Он призвал к немедленным действиям ради природы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Синкявичюса в Twitter.
По его словам, мир сейчас борется с одними из худших пожаров, которые видели за последние десятилетия.
"Но наводнения, жара и лесные пожары этим летом могут стать нашей новой нормой. Мы должны спросить себя: это тот мир, в котором мы хотим жить? Нам нужны немедленные действия ради природы, пока не поздно", - отмечает Синкявичюс.
Ранее сообщалось, что 27 июля в Греции вспыхнули лесные пожары. Температура в отдельных регионах страны достигает отметки 45 градусов.
Впрочем, масштабные пожары бушуют не только в Греции, но и в Турции, Италии и Албании. Группа реагирования на стихийные бедствия ЕС обещает прислать пожарных и самолеты всем странами, которые сейчас борются с лесными пожарами.