"Ми боремося з одними з найгірших пожеж": ЄС закликає до негайних дій заради природи

За його словами, світ зараз бореться з одними з найгірших пожеж, які бачили за останні десятиліття.

"Але повені, спека та лісові пожежі цього літа можуть стати нашою новою нормою. Ми повинні запитати себе: чи це той світ, у якому ми хочемо жити? Нам потрібні негайні дії заради природи, поки не пізно", - наголошує Сінкявічюс.