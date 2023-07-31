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У МВС вкотре нагадали про заборону знімати та публікувати кадри з місць "прильотів"

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Україна, Понеділок 31 липня 2023 11:17
У МВС вкотре нагадали про заборону знімати та публікувати кадри з місць "прильотів" Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Міністерство внутрішніх справ України вкотре закликає громадян не знімати та не публікувати в мережі кадри з місць "прильотів" ворожих ракет та нагадує про кримінальне покарання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Понад 17 місяців повномасштабної війни. А досі знаходяться ті, хто грає на руку ворогу, знімаючи та публікуючи кадри прильотів практично в прямому ефірі", - написав Клименко.

Він наголосив, що "російські пропагандисти дуже радіють вашому контенту".

"Тим, хто досі не розуміє загрози своїх дій, будемо пояснювати особисто. З Кримінальним кодексом в руках", - зазначив глава МВС.

Ракетна атака по Кривому Рогу

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти двома ракетами атакували місто Кривий Ріг. Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу, а інша - зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку. Виникла пожежа.

Через обстріл загинули двоє людей, ще 20 поранені. Під завалами можуть бути ще 5-7 людей.

У Повітряних силах ЗСУ не виключають, що ворог міг завдати удару балістичним озброєнням. Але закликають дочекатися висновків експертиз.

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