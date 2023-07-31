ua en ru
Вт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетний удар по Кривому Рогу. Росіяни, ймовірно, атакували балістикою, - Ігнат

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Кривий Ріг, Понеділок 31 липня 2023 10:50
Ракетний удар по Кривому Рогу. Росіяни, ймовірно, атакували балістикою, - Ігнат Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Росія сьогодні атакувала Кривий Ріг, ймовірно, використавши балістичне озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.

Ігнат зазначив, що тип ракет, якими завдають удари окупанти по території України можна визначити остаточно лише, коли будуть знайдені уламки. Тоді, за його словами, спеціалісти по двигунах встановлюють тип боєприпасу.

"Скоріш за все це була балістика, за попередніми даними. Ви знаєте наскільки балістичне озброєння небезпечне, як швидко може прилітати, і наскільки є руйнівним. Треба дочекатися коли на місці знайдуть рештки ракет і тоді остаточно можна сказати що це було", - сказав речник.

Удар по Кривому Рогу

Російські окупанти обстріляли Кривий Ріг у понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по місту двома ракетами. Є загиблий та поранені.

Одна ракета влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами ймовірно є люди. Працюють рятувальники та поліція.

Друга ракета, як розповіли в МВС, зруйнувала секцію з 4 по 9 поверхи житлового будинку, виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кривий Ріг Воздушные силы Украины ракетный удар
NEWS
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
Контрнаступ ЗСУ: Маляр розповіла, яку площу вже звільнили від росіян
DAILY
Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Фінляндії Еліна Валтонен: Ми не можемо висувати жодних умов Україні