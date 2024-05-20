МВС відновило замовлення індивідуальних автономерів: як отримати
Популярні серед водіїв індивідуальні номерні знаки знову доступні для замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, після тимчасового призупинення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ.
Автовласники знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки онлайн - для цього варто скористатись Кабінетом водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.
Вартість послуги:
- спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 204 гривень;
- спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 92,4 гривні;
- три символи (мінімальне замовлення) - 300 гривень;
- кожний наступний (до восьми символів) - 90 гривень;
- графічний елемент - 500 гривень.
Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами:
- самостійно:
- з доставкою на відділення "Нової Пошти".
Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві - в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19.
Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.
За додатковою консультацією звертайтесь до профільного відділу за телефоном: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68
Замовлення індивідуальних автономерів
Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.
Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.
Нагадаємо, що минулого року в Україні змінили вартість платних номерних знаків для авто. Детальніше про це можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Ми також писали, що в Україні внесли зміни до Правил дорожнього руху, які торкнулися навчальних транспортних засобів. Букву "У" вирішили замінити на букву "Н".
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