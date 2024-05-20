МВС відновило замовлення індивідуальних автономерів: як отримати

Популярні серед водіїв індивідуальні номерні знаки знову доступні для замовлення. Сервісні центри МВС відновили цю послугу, після тимчасового призупинення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ.

Автовласники знову можуть замовити індивідуальні номерні знаки онлайн - для цього варто скористатись Кабінетом водія. Також послуга доступна при особистому зверненні до будь-якого зручного сервісного центру МВС.

Вартість послуги:

спецпродукція (номерний знак) для легкових авто - 204 гривень;

спецпродукція (номерний знак) для мотоциклів - 92,4 гривні;

три символи (мінімальне замовлення) - 300 гривень;

кожний наступний (до восьми символів) - 90 гривень;

графічний елемент - 500 гривень.

Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами:

самостійно:

з доставкою на відділення "Нової Пошти".

Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві - в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19.

Послуга із виготовлення індивідуальних номерних знаків надається до 40 днів.

За додатковою консультацією звертайтесь до профільного відділу за телефоном: (044) 374-13-67 або (044) 374-13-68

Замовлення індивідуальних автономерів

Індивідуальний номерний знак - це додаток до номерного знаку державної реєстрації транспортного засобу за індивідуальним замовленням власника. Напис є унікальним і не може повторюватись.

Номерний знак для легкових автомобілів може містити від трьох до восьми символів - від трьох до восьми літер чи від трьох до семи літер і цифр. А напис для мотоциклів - від трьох до шести символів - від двох до п’яти літер і цифр. Індивідуальний номерний знак має містити не менше ніж дві літери.