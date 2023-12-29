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У МВС уточнили кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки

Київ, П'ятниця 29 грудня 2023 11:28
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У МВС уточнили кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки Фото: у МВС уточнили кількість жертв та постраждалих внаслідок атаки (t.me/Klymenko_MVS)
Автор: Наталія Юрченко

Внаслідок ракетної атаки в Україні загинули понад 10 осіб. Також відомо про десятки постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

За даними МВС, внаслідок масованої атаки в Україні загинули 12 осіб. Проте Київська міська військова адміністрація пізніше уточнила дані про жертв - загинула одна особа, а не дві. В Одесі також повідомили про три жертви, а не дві.

Дані про постраждалих по регіонах

  • Київ: 1 жертва, 18 травмованих;
  • Львів: 1 людина загинула, 9 поранених;
  • Дніпропетровська область: загинуло 5, травмовано 15 осіб;
  • Одеса: 3 жертви, 15 поранено;
  • Харківська область: 1 загиблий, 8 поранених;
  • Запорізька область: 1 людина загинула, 10 поранено.

Загалом внаслідок ракетних та дронових атак в Україні отримали поранення понад 70 осіб.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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