У МВС спростували фейк про пожежу на території ЧАЕС

У мережі поширюється дезінформація про нібито виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції та загрозу радіаційного викиду найближчим часом.

Ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомляють, на території ЧАЕС тривають роботи з ліквідації наслідків російської дронової атаки.

За даними ДСНС, на станції зафіксовано лише три осередки тління утеплювача покрівлі, які були оперативно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами.

Український гідрометеорологічний центр продовжує моніторинг радіаційного фону, і він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.

"Закликаємо громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації!" - наголосили у МВС.