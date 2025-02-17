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У МВС спростували фейк про пожежу на території ЧАЕС

Україна, Понеділок 17 лютого 2025 16:59
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У МВС спростували фейк про пожежу на території ЧАЕС Фото: В МВС заперечили чутки про три осередки вогню на ЧАЕС (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Владислава Ткаченко

У МВС спростували фейк про пожежу на ЧАЕС та загрозу радіаційного викиду. Фахівці зафіксували лише тління утеплювача, а рівень радіації залишається в нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ України.

У мережі поширюється дезінформація про нібито виявлення трьох осередків вогню на території Чорнобильської атомної електростанції та загрозу радіаційного викиду найближчим часом.

Ця інформація не відповідає дійсності. Як повідомляють, на території ЧАЕС тривають роботи з ліквідації наслідків російської дронової атаки.

За даними ДСНС, на станції зафіксовано лише три осередки тління утеплювача покрівлі, які були оперативно виявлені за допомогою дронів із тепловізорами.

Український гідрометеорологічний центр продовжує моніторинг радіаційного фону, і він залишається в межах норми. Загрози для населення немає.

"Закликаємо громадян не поширювати неперевірену інформацію та довіряти тільки офіційним джерелам інформації!" - наголосили у МВС.

Атака Росії на ЧАЕС

В ночь на 14 февраля Россия атаковала саркофаг разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС с помощью дронов. Укрытие было повреждено, произошел пожар. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что беспилотник с фугасной боевой частью ударил по объекту.

Пожар был оперативно ликвидирован, однако повреждения оказались значительными. Радиационный фон в районе не изменился, и ситуация находится под постоянным контролем.

Зеленский отметил, что саркофаг был построен с участием многих стран, включая Европу и США. Он призвал международных партнеров усиливать давление на Россию в ответ на этот акт агрессии.

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