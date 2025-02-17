В МВД опровергли фейк о пожаре на территории ЧАЭС

В МВД опровергли фейк о пожаре на ЧАЭС и угрозе радиационного выброса. Специалисты зафиксировали лишь тление утеплителя, а уровень радиации остается в норме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел Украины.

В сети распространяется дезинформация о якобы обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции и угрозе радиационного выброса в ближайшее время.

Эта информация не соответствует действительности. Как сообщается, на территории ЧАЭС продолжаются работы по ликвидации последствий российской дроновой атаки.

По данным ГСЧС, на станции зафиксировано лишь три очага тления утеплителя кровли, которые были оперативно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами.

Украинский гидрометеорологический центр продолжает мониторинг радиационного фона, и он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет.

"Призываем граждан не распространять непроверенную информацию и доверять только официальным источникам информации!" - отметили в МВД.