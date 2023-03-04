МВС розробляє механізм відновлення безпечного простору в Україні після перемоги

"Ми всі об'єдналися заради перемоги. Однак вона має бути не лише на полі бою. Перемога має відбутися й у свідомості людей. Коли громадяни переосмислять свою відповідальність і роль у процесах державотворення. Разом із вами ми вже сьогодні маємо працювати над побудовою нової ідеології та розуміння того, як українці житимуть у безпечному середовищі", - зазначив очільник МВС Ігор Клименко під час виступу на Конгресі місцевих та регіональних влад.

За його словами, наразі загальна площа деокупованих територій становить близько 20 тис. км квадратних від Харківської до Миколаївської областей. Масштабна робота на цих територіях охоплює кілька ключових аспектів: проведення стабілізаційних заходів, оперативне та в подальшому гуманітарне розмінування. Також Клименко зазначив, що найбільший виклик - це відновлення присутності на територіях, які перебувають під окупацією вже дев'ять років.

"Впродовж цього часу і далі російська пропаганда працює над закріпленням основ отруйного "русского мира" в головах наших людей. Діти, народжені за цей час, уже навчаються у 2-3 класах за освітніми програмами ворога. Інфраструктуру ми відбудуємо. Але вже зараз потрібно працювати над програмами ідеологічної реабілітації наших громадян, яких підім'яв загарбник", - наголосив міністр.

Важливим напрямом є цифровізація сервісних послуг і водночас безпека в кіберпросторі: відбиття ворожих кібератак, захист персональних даних, запобігання онлайн-шахрайству. Водночас вкрай важливим і актуальним аспектом безпечного кіберпростору є кібергігієна населення. Клименко наголосив, що необхідно підвищувати рівень інформаційної грамотності українського суспільства, щоб кожен ще з дошкільного віку мав стійкість до інформаційних атак ворога.

"Тому, що психологічні операції ранять так само, як і ворожа куля. Коли ми говоримо про постраждалих у результаті повномасштабної війни, можна сміливо заявляти, що кожна людина в нашій державі постраждала. Бойові дії, обстріли, нескінченні ІПСО ворога вплинули на всіх. І особливо вразлива категорія в цьому контексті - наші діти", - зазначив міністр.

Тому, за його словами, МВС продовжує розвиток низки проєктів, спрямованих на створення "Безпечного освітнього середовища".

Серед інших проєктів, спрямованих на посилення правопорядку на території України, є "Система моніторингу безпеки", "Безпека публічних просторів", "Безпека на дорогах", "Безпека територіальних громад". Особливо актуальним залишається "Безпечний кордон".

"Наразі через повномасштабну війну залишається тимчасово неконтрольованою Україною сухопутна ділянка кордону з російською федерацією у 922 км. Силами оборони країни було повернуто контроль над ділянкою в 395 км українсько-білоруського кордону і понад 1000 км на кордоні з Росією. Ми працюємо над осучасненням засобів контролю: камери відеоспостереження з тепловізорами, керовані новітнім програмним забезпеченням на всій лінії державних рубежів, не залишать "сліпою" жодну ділянку нашого кордону. На деяких відрізках ми вже працюємо з таким оснащенням. Очі кордону бачать далеко", - розповів Клименко.

Крім того, він зазначив, що до формування безпекового простору і сьогодні, і на майбутнє мають долучитися представники влади всіх рівнів.

"Це філософія і підхід за принципом win-win, коли виграє і громада, і регіон, і країна. Адже якщо в нас безпечна кожна громада, то в нас і безпечний регіон. А якщо у нас безпечний кожен регіон, то у нас і безпечна країна. Ми почали цю роботу вже вчора. Сьогодні пропоную всім долучитися до неї. Щоб наше завтра було переможним і перспективним", - підсумував міністр.