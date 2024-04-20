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У МВС розповіли, скільки українці подали заяв на володіння зброєю

Субота 20 квітня 2024 03:21
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У МВС розповіли, скільки українці подали заяв на володіння зброєю Фото: українці масово реєструють право на володіння зброєю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Станом на 19 квітня в Єдиному реєстрі зброї вже зареєстровано 306 048 заяв на придбання, зберігання, переоформлення зброї, направлення на комісійний продаж, продовження строку дії дозволу на зберігання зброї тощо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства внутрішніх справ України.

За результатами опрацювання заяв, правоохоронці ухвалили понад 285 тисяч рішень про надання відповідних дозвільних документів.

Загалом, за неповні 10 місяців роботи реєстру, в Єдиному вікні громадянина авторизувалися понад 70 тисяч користувачів.

У МВС розповіли, скільки українці подали заяв на володіння зброєюІнфографіка: МВС України (mvs.gov.ua)

Зброя в Україні

У березні 2024 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроект, що дозволяє українцям задекларувати зброю, отриману під час війни.

Також у Верховній Раді хочуть скасувати кримінальну відповідальність за виготовлення та володіння зброєю.

Українці можуть мати на руках від 1 до 5 млн одиниць зброї. Крім того, громадяни мають певну кількість неофіційної трофейної зброї.

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Зброя в Україні
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