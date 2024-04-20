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В МВД рассказали, сколько украинцы подали заявлений на владение оружием

Суббота 20 апреля 2024 03:21
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В МВД рассказали, сколько украинцы подали заявлений на владение оружием Фото: украинцы массово регистрируют право на владение оружием (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

По состоянию на 19 апреля в Едином реестре оружия уже зарегистрировано 306 048 заявлений на приобретение, хранение, переоформление оружия, направление на комиссионную продажу, продление срока действия разрешения на хранение оружия и тому подобное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Министерства внутренних дел Украины.

По результатам обработки заявлений, правоохранители приняли более 285 тысяч решений о предоставлении соответствующих разрешительных документов.

В целом, за неполные 10 месяцев работы реестра, в Едином окне гражданина авторизовались свыше 70 тысяч пользователей.

В МВД рассказали, сколько украинцы подали заявлений на владение оружиемИнфографика: МВД Украины (mvs.gov.ua)

Оружие в Украине

В марте 2024 года Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, позволяющий украинцам задекларировать оружие, полученное во время войны.

Также в Верховной Раде хотят отменить уголовную ответственность за изготовление и владение оружием.

Украинцы могут иметь на руках от 1 до 5 млн единиц оружия. Кроме того, граждане имеют определенное количество неофициального трофейного оружия.

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