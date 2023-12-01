UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В МВС розповіли, скільки цивільних загинуло в Україні через російські обстріли у 2023 році

Фото: міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко (Віталій-Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, скільки цивільних українців загинуло та постраждало внаслідок російських атак в 2023 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Telegram.

В ході зустрічі з послами країн G7 Клименко заявив, що Російська Федерація за 11 місяців цього року 59 тисяч разів обстріляли населені пункти у 24 регіонах України.

"Унаслідок цього 11 тисяч громадян постраждали, 2 тисячі - загинули", - йдеться у повідомленні.

Голова МВС додав, що найбільше обстрілів зафіксовано у Запорізькій, Херонській, Донецькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.

Також Міністерство внутрішніх справ зареєструвало майже 101 тисячу воєнних злочинів, вчинених росіянами. Серед них - обстріли, знущання над мирним населенням, депортація, незаконне позбавлення волі.

Втрати під час війни

У вересні в управлінні Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини заявили, що з початку російського повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 9 701 цивільних, ще 17 748 поранено.

Однак у відомстві стверджують, що реальна кількість втрат значно вища, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії наразі ускладнене. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ УкраїниВійна Росії проти УкраїниІгор Клименко