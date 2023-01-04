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В МВС розповіли про роль Антонівського мосту під час окупації та звільнення Херсону

Фото: Антонівський міст (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

На початку повномасштабного вторгнення Росія направила 35-тисячу армію в напрямку Херсона. Протягом двох днів наші воїни обороняли Антонівський міст, аби завадити ворогу просунутись далі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МВС.

За словами військовослужбовця НГУ Євгена, опівдні під час вторгнення стало відомо про перебування росіян поблизу Каховської ГЕС. В сторону Херсона ворог направив близько 35 тисяч солдатів.

Завданням НГУ було подавити ворога вогнем, відступити, перегрупуватись й заново увійти назад. Під час боїв росіян били артилерією внаслідок чого батальйон зазнав першу втрату.

"Був дуже жорсткий вогонь. Нам доводилось знову відступати, перегруповуватись й заново підходити до моста, працювати там. Було тяжко, але хлопці трималися. Усі думали про те, як зберегти життя товаришів й Херсон. Усі чекали, що міст буде підірваний й ворог не пройде", - додав Євген.

Після прориву оборони, ротно-тактична група Нацгвардії прикривала відхід союзників вже з оточеного Херсона

"Під час контрнаступу окупанти, відступаючи з Херсона, підірвали Антонівський міст, щоб завадити українським військам звільнити лівобережну Херсонщину", - зазначає МВС.

Нагадаємо, РБК-Україна нещодавно описувало про усі успіхи наших воїнів у 2022 році та розповіло про те, як змінювалась карта війни.

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