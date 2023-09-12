В МВД рассказали об алгоритме действий при продаже и покупке авто
Для того, чтобы купить или продать автомобиль, украинцам следует обратиться в любой удобный Сервисный центр МВД.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
В сервисном центре МВД администратор должен провести перерегистрацию транспортного средства и оформить соответствующий договор.
В это время у продавца должны быть:
- Свидетельство о регистрации транспортного средства
- Паспорт
- Идентификационный номер
У покупателя должны быть:
- Паспорт
- Идентификационный номер
После перерегистрации транспортного средства новый владелец должен получить свидетельство о регистрации машины и номерных знаках.
Стоимость этой услуги можно подсчитать с помощью онлайн-калькулятора.
К тому же, по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование автомобиля.
Напомним, недавно в сети распространили фейк о том, что для регистрации автомобиля в сервисных центрах мужчинам якобы нужна справка с военкомата. Однако в МВД опровергли эти данные и рассказали о документах, которые действительно нужных для переоформления машины.
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