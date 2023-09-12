В МВД рассказали об алгоритме действий при продаже и покупке авто

Для того, чтобы купить или продать автомобиль, украинцам следует обратиться в любой удобный Сервисный центр МВД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

В сервисном центре МВД администратор должен провести перерегистрацию транспортного средства и оформить соответствующий договор.

В это время у продавца должны быть:

Свидетельство о регистрации транспортного средства

Паспорт

Идентификационный номер

У покупателя должны быть:

Паспорт

Идентификационный номер

После перерегистрации транспортного средства новый владелец должен получить свидетельство о регистрации машины и номерных знаках.

Стоимость этой услуги можно подсчитать с помощью онлайн-калькулятора.

К тому же, по желанию продавца или покупателя можно провести экспертное исследование автомобиля.

Напомним, недавно в сети распространили фейк о том, что для регистрации автомобиля в сервисных центрах мужчинам якобы нужна справка с военкомата. Однако в МВД опровергли эти данные и рассказали о документах, которые действительно нужных для переоформления машины.

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