У МВС розповіли подробиці ідентифікації тіл загиблих, які начебто були в літаку Іл-76

"Провадження ще проводиться, його здійснює Головне слідче управління Служби безпеки України, тому коментар буде обмежений тою інформацією, яка не нашкодить", - пояснив Аббасов.

Він розповів, що в кінці листопада до України надійшли рештки тіл загиблих, які, начебто були в літаку Іл-76, в рамках проведених репатріаційних заходів. 29 числа того ж місяця ці рештки були доставлені до однієї з експертних установ МВС.

"В місячний термін такі дослідження були проведені дослідження усіх решток. Останки надійшли близько 62 пакувань, в цих пакуваннях було 527 фрагментів, по всіх цих фрагментах були встановлені ДНК-профілі. Вони були поміщені до Реєстра, опрацьовано, написані усі відповідні листи про збіги", - додав він.

Аббасов зауважив, що вже почали призначати порівняльні експертизи для виявлених збігів. Процес наразі триває, і, за його словами, найближчі кілька тижнів або місяць "залежатимуть від колег зі Служби безпеки України", які повинні завершити свою роботу, допризначити необхідні постанови та провести відповідні експертизи в найкоротший термін.