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Центри життєстійкості з'являться в кожній громаді: які послуги там надаватимуть

Україна, Вівторок 23 січня 2024 15:30
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Центри життєстійкості з'являться в кожній громаді: які послуги там надаватимуть Фото: прем’єр-міністр Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив порядок організації та функціонування Центрів життєстійкості. У них надаються соціальні послуги, відбувається консультування та соціально-психологічна допомога.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його промову під час засідання уряду.

За його словами, це частина Всеукраїнської програми ментального здоров'я.

"У перспективі такий простір має створити кожна громада", - розповів прем’єр.

Шмигаль повідомив, що кошти на фінансування послуги надаються за рахунок держбюджету, а місцева влада забезпечує приміщення та організовує роботу центру. Наразі пілотний проект реалізується в п’яти регіонах.

"Встановлюємо критерії доступності, інклюзивності, безбар’єрності для цих установ. А також безпеки - кожен центр повинен мати своє укриття", - розповів прем’єр.

Центри життєстійкості

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики України повідомило роботу над створенням центрів життєстійкост .

За основу візьмуть досвід, яким із Україною поділиться Ізраїль. Це будуть повністю безбар'єрні простори, де надаватимуть послуги соціального характеру, а також психологічну допомогу.

За планами, у центрах працюватиме адміністративна команда та менеджери. Нададуть послуги консультування, соціальні послуги та психологічну допомогу.

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