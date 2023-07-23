У МВС показали відео Одеси після обстрілу

Правоохоронці показали відео Одеси після обстрілу в ніч на неділю, 23 липня. Одна людина загинула, 22 отримали поранення.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Внаслідок нічних обстрілів загинув чоловік 1974 року народження. Його посікло осколками. 22 осіб травмовані", - розповів він.

За словами глави МВС, серед поранених 4 дітей: 11, 12 років та двоє 17-річних підлітків.

Обстріл Одеси

Російські окупанти вкотре за тиждень обстріляли Одесу в ніч на неділю, 23 липня. Метою атаки, за словами речника ОК "Південь" Наталії Гуменюк, знову була портова інфраструктура. Ворог випустив близько 20 ракет, не погребував і балістикою. Докладніше про наслідки атаки - читайте у матеріалі РБК-Україна.