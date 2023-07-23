В МВД показали видео Одессы после обстрела

Правоохранители показали видео Одессы после обстрела в ночь на воскресенье, 23 июля. Один человек погиб, 22 получили ранения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"В результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его порубили осколками. 22 человека травмированы", - рассказал он.

По словам главы МВД, среди раненых 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-летних подростков.

Обстрел Одессы

Российские оккупанты в который раз за неделю обстреляли Одессу в ночь на воскресенье, 23 июля. Целью атаки, по словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, снова была портовая инфраструктура. Враг выпустил около 20 ракет, не побрезговав и баллистикой. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.