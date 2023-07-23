ua ru
Вс, 23 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В МВД показали видео Одессы после обстрела

Новина українською →
Одесса, Воскресенье 23 июля 2023 10:50
В МВД показали видео Одессы после обстрела Фото: в МВД показали видео Одессы после обстрела (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители показали видео Одессы после обстрела в ночь на воскресенье, 23 июля. Один человек погиб, 22 получили ранения.

Об этом рассказал министр внутренних дел Игорь Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"В результате ночных обстрелов погиб мужчина 1974 года рождения. Его порубили осколками. 22 человека травмированы", - рассказал он.

По словам главы МВД, среди раненых 4 детей: 11, 12 лет и двое 17-летних подростков.

Обстрел Одессы

Российские оккупанты в который раз за неделю обстреляли Одессу в ночь на воскресенье, 23 июля. Целью атаки, по словам спикера ОК "Юг" Натальи Гуменюк, снова была портовая инфраструктура. Враг выпустил около 20 ракет, не побрезговав и баллистикой. Подробнее о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса
NEWS
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
Баллистика, жертвы и разрушенный собор. Что известно о самой большой атаке РФ на Одессу
DAILY
Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: F-16 может приблизить процент сбития ракет и дронов над Украиной к ста