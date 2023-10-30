У МВС показали відео ліквідації наслідків обстрілу Запорізької області

Як показано на відео, рятувальники оперативно прибули на місце події та приступили до ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

Було встановлено, що ворог влучив у нежитлову будівлю, в результаті цього там почалась пожежа. Загальна площа загоряння склала 20 кв.м.

Співробітники Служби порятунку оперативно приборкали пожежу. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про черговий обстріл росіянами Запорізької області. Зазначимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.

Обстріли Запоріжжя та області

Російські окупанти періодично здійснюють атаки на Запорізьку область. Так, 24 жовтня ворог обстріляв Запоріжжя за допомогою балістичних ракет. У місті зафіксували влучання по території підприємства.

А вранці 18 жовтня окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі. Через ворожу атаку загинули п’ять осіб, ще п’ятеро зазнали травмувань.

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