МВС після розслідування щодо керівництва Сервісного центру анонсувало зміну управлінців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МВС.

Розслідування Bihus.Info

Сьогодні журналістський проект Bihus.Info опублікував розслідування про роботу найбільшого Сервісного центру України - київського ТСЦ № 8041 на вулиці Перемоги, 20.

У розслідуванні йдеться про те, що сервісні центри МВС працюють неефективно і не можуть впоратися з обслуговуванням громадян: люди ночують під центрами в черзі за талонами на практичний іспит, за електронним талоном доводиться полювати цілодобово через некоректну роботу системи, а хакери перехоплюють їх і продають за гроші.

Тим часом, як з'ясували журналісти, працівники київського сервісного центру № 8041 їздять на роботу на дорогих автівках, яких нема в деклараціях або оформлені на родичів. Окрім цього, на їхніх близьких оформлено чимало іншого дороговартісного майна.

Водночас керівництво сервісного центру стверджує, що працівники не причетні ні до дефіциту талонів, ні до проблем з роботою системи електронної черги. Талон нібито важко взяти тільки тому, що у Києві надто багато охочих складати іспит, а інспекторів мало.

Зміни у Головному сервісному центрі МВС після розслідування

Як зазначили у пресслужбі, у Головному сервісному центрі МВС розпочалося системне перезавантаження робочих процесів. ГСЦ отримає нову команду управлінців.

Відповідно до наказу МВС розпочато позапланову службову перевірку діяльності підрозділу.

"Щодо керівництва та посадовців ТСЦ №8041 у м. Києві. МВС звернулося до НАЗК з проханням провести ретельний моніторинг способу життя осіб, які фігурували в журналістському розслідуванні", - зазначили у МВС.

У відомстві додали, що відповідні перевірки найближчим часом пройдуть у всіх відокремлених структурних підрозділах Головного сервісного центру.

Водночас у МВС створена робоча група з удосконалення цифровізованих процесів надання сервісних послуг, яку очолює заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"Першочергове завдання - усунути недосконалості в роботі електронної черги на отримання послуг в сервісних центрах. В подальшому продовжимо курс на повну цифровізацію за сприяння Міністерства цифрової трансформації", - додали у МВС.