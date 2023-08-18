У МВС підтвердили спробу замаху на заступника голови Податкової

"Можу підтвердити, що Національна поліція попередила напад на заступника керівника Державної податкової служби України", - повідомило джерело.

Вказано, що оперативники карного розшуку ефективно спрацювали. Фігуранти затримані.

В Нацполіції розкрили подробиці

Як стало відомо, затримали зловмисників оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції разом зі слідчими та спецпризначенцями ГУНП м. Києва.

Так, правоохоронці змогли попередити напад саме в той момент, коли зловмисники з підготовленими битами вже направлялись у бік чиновника, який виходив з під’їзду свого будинку.

"Правоохоронці отримали інформацію про підготовку до нападу з метою нанесення тілесних ушкоджень заздалегідь, тому вчора о 8 ранку затримали зловмисників безпосередньо під час замаху на скоєння злочину, таким чином фактично врятувавши посадовця", - йдеться в прес-службі Нацполіції.

Окрім бит, при собі нападники мали фото посадовця та його автомобіля, що вказує на замовний характер злочину.

Зловмисниками виявились раніше судимі 27-ми та 31-річний громадяни, їх затримали. Наразі слідчі з’ясовують хто замовив напад.

Порушено справу за ч. 1 ст. 14; ч. 2 ст. 121 КУУ - готування до злочину, нанесення тяжких тілесних ушкоджень групою осіб або вчинене на замовлення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Що відомо про спробу замаху

Нагадаємо, що цього ранку очільник комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що у центрі Києва скоїли невдалий замах на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура.

Як розповів Гетманцев, інцидент стався вчора, 17 серпня у середмісті столиці, але поліція нібито просила не розголошувати до ранку жодної інформації.

Замовниками він називав "схемщиків", що втратили "бізнес" та додав, що виконавці були затримані та дають покази на замовників.

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