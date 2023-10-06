МВС підготувало план дій у разі довготривалих відключень світла

Як пояснив Сергеєв, до складу увійшли 17 міністерств й інші центральні органи виконавчої влади, а також правоохоронні органи. Його мета полягатиме у вжитті скоординованих й злагоджених дій під час обстрілів та ліквідації наслідків.

"Нами буде вживатися низка заходів щодо якнайшвидшого проведення аварійно-рятувальних робіт, інших невідкладних заходів з ліквідації наслідків обстрілів, забезпечення охорони порядку, запобігання злочинності в містах, районах, регіонах, де будуть тривалі відключення світла", - відзначив заступник міністра.

Заходи передбачатимуть:

збільшення кількості нарядів Національної поліції та Національної гвардії;

наближення маршрутів патрулювання нарядів до супермаркетів, залізничних колій, вокзалів й інших об'єктів забезпечення життєдіяльності населення;

захист об'єктів критичної інфраструктури і забезпечення функціонування пунктів незламності;

контролювання доступності й забезпеченості укриттів Міністерством внутрішніх справ й ДСНС;

створення електронного обліку укриттів.

"Перевірки спільно з органами місцевими державної влади та місцевого самоврядування проводяться щоденно. Виявляються та оперативно усуваються недоліки", - пояснив заступник міністра.

Масштабні обстріли Росії взимку

Цієї зими ворог вдався до масштабних обстрілів по енергосистемі України, що змусило "Укренерго" запроваджувати екстрені та планові відключення електроенергії. Перші відключення, наприклад, відбувались коли виникала необхідність збалансувати енергосистему на більшу потужність.