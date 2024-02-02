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МВС Німеччини хоче проаналізувати зв'язки окремих депутатів Бундестагу з ФСБ

Німеччинна, П'ятниця 02 лютого 2024 17:56
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МВС Німеччини хоче проаналізувати зв'язки окремих депутатів Бундестагу з ФСБ Архівне фото: федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В уряді Німеччини хочуть уважніше проаналізувати зв'язки правої партії "Альтернатива для Німеччини" з російською ФСБ.

Про це заявив федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.

"Ми повинні продовжувати проливати світло на зв'язки правих екстремістських мереж із Росією", - заявила вона.

Вона додала, що органи безпеки продовжують дуже уважно стежити за російським впливом у Німеччині.

Також міністр наголосила, що рука Москви не повинна доходити до парламенту Німеччини.

Росія намагається підірвати підтримку України

Також очільниця МВС наголосила, що поточні звіти мають турбувати всіх, хто раніше не сприймав цю небезпеку серйозно.

Вона повідомила, що вже давно зрозуміло, хто дозволяє використовувати себе в пропагандистську машину російського диктатора Володимира Путіна.

"Інтерес полягає в тому, щоб зруйнувати довіру до нашої демократії та підірвати нашу підтримку України", - зазначила міністр.

На її думку, між російською пропагандою і наративами, представленими на крайньому правому фланзі (мається на увазі партія "Альтернатива для Німеччини"), є значні збіги.

Скандали з "Альтернативою для Німеччини"

Нагадаємо, німецька партія "Альтернатива для Німеччини" дотримується праворадикальних та проросійських поглядів.

Зокрема, 2022 року її депутати мали намір відвідати Росію, а потім поїхати на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області.

Нещодавно міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер сказала, що у країні можуть заборонити праворадикальну партію "Альтернатива для Німеччини", яка дотримується проросійських поглядів.

Вчора ЗМІ повідомили, що депутати правої партії "Альтернатива для Німеччини" узгоджували з кураторами у ФСБ тексти своїх виступів і за їхньою вказівкою судилися зі своїм урядом, щоб зупинити військову допомогу Україні.

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