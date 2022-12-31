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В МВД назвали количество разоблаченных диверсантов с начала полномасштабной войны

Новина українською →
Суббота 31 декабря 2022 08:06
В МВД назвали количество разоблаченных диверсантов с начала полномасштабной войны Фото: в МВД рассказали о разоблаченных российских ДРГ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Украинские правоохранители разоблачили 108 диверсионно-разведывательных групп российских захватчиков, действовавших на территории нашей страны с начала полномасштабного вторжения.

Об этом рассказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает РБК-Украина со ссылкой на его слова в эфире национального телемарафона.

По словам замглавы МВД, с 24 февраля и по состоянию на сейчас было задержано 1880 человек, которые подозреваются в причастности к диверсионной деятельности на стороне врага.

Кроме того, начато более 2 тысяч уголовных производств в отношении предателей по факту коллаборационистской деятельности.

"По фактам сотрудничества граждан с государством-агрессором было начато 2220 уголовных производств, разоблачено 108 диверсионно-разведывательных групп, задержано более 1880 человек, которые, вероятно, причастны к диверсионной деятельности", - рассказал Енин.

Ранее сообщалось, что недавно приговорили четырех участников российской ДРГ, которые похищали и пытали людей в Харьковской области. Каждый из них получил 11 лет тюрьмы.

Также перед этим мы писали, что в Украине приговорили к 10 годам тюрьмы боевика-"ЛНРовца", который участвовал в штурме Рубежного и Северодонецка.

А в начале декабря к 10 годам приговорили жителя Донецка, который присоединился к рядам боевиков еще в 2014 году и воевал под Песками и Шахтерском.

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