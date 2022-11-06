UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

МВС Молдови звинувачує в антиурядових протестах спецслужби РФ

Фото: у молдавській столиці антиурядові мітинги було сплановано за участю російських спецслужб (pixabay.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністерство внутрішніх справ Республіки Молдова заявило, що протести у Молдові сплановані для того, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. І ймовірніше - у Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на румунське видання Antena3.ro.

Очільниця МВС країни Анна Ревенко впевнена, що за антиурядовими протестами стоїть Росія, яка робить ставку на дестабілізацію ситуації в Молдові, аби зробити країну, суспільство, владу вразливими за допомогою пропаганди, фейкових новин, блокування бізнесу, дискредитації влади, лідерів, у тому числі правоохоронних органів.

"Все це, щоб отримати ослаблену країну та використати її як розмінну монету в європейському просторі", - зазначила міністр.

При цьому Ревенко заявила, що до цих подій причетні злочинці-втікачі, які намагаються втекти від правосуддя. Звичайно, вони діють разом з певними партіями, а також Москвою, що, ймовірно, стоїть за ними. Так, голова МВС підкреслила, що проросійська партія "Шор" за останні місяці провела в Молдові безліч акцій протесту - вимагала відставки президента, розпуску парламенту та проведення дострокових виборів. Нещодавно до протестів приєдналася партія "Будуємо Європу вдома" (PACE), яку очолює Георгій Кавкалюк, який перебуває в розшуку.

Молдавська влада, коментуючи мітинги у Кишиневі, працює разом з міжнародними партнерами, щоб втрутитися у ситуацію у разі потреби.

"Будь-яка дія підривного характеру, будь-яка підривна дія проти держави буде відповідним чином покарана", - додала Ревенко.

Раніше повідомлялось, що після падіння російської ракети, збитої українською ППО на території Молдови вранці 31 жовтня, стало відомо, що один зі співробітників посольства РФ був оголошений персоною нон-грата.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Молдова