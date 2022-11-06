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МВД Молдовы обвиняет в антиправительственных протестах спецслужбы РФ

Фото: в молдавской столице антиправительственные митинги были спланированы с участием российских спецслужб (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство внутренних дел Республики Молдова заявило, что протесты в Молдове спланированы для дестабилизации ситуации в стране. И вероятнее всего - в Москве

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на румынское издание Antena3.ro.

Глава МВД страны Анна Ревенко уверена, что за антиправительственными протестами стоит Россия, которая делает ставку на дестабилизацию ситуации в Молдове, чтобы сделать страну, общество, власть уязвимыми посредством пропаганды, фейковых новостей, блокирования бизнеса, дискредитации власти, лидеров, в том числе правоохранительных органов.

"Все это, чтобы получить ослабленную страну и использовать ее в качестве разменной монеты в европейском пространстве", - отметила министр.

При этом Ревенко заявила, что к этим событиям причастны беглые преступники, пытающиеся убежать от правосудия. Конечно, они действуют вместе с определенными партиями, а также Москвой, которая, вероятно, стоит за ними. Так, глава МВД подчеркнула, что пророссийская партия "Шор" за последние месяцы провела в Молдове множество акций протеста – требовала отставки президента, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Недавно к протестам присоединилась партия "Строим Европу дома" (PACE), которую возглавляет находящийся в розыске Георгий Кавкалюк.

Молдавские власти, комментируя митинги в Кишиневе, работают вместе с международными партнерами, чтобы вмешаться в ситуацию в случае необходимости.

"Любое действие подрывного характера, любое подрывное действие против государства будет соответствующим образом наказано", - добавила Ревенко.

Ранее сообщалось, что после падения российской ракеты, сбитой украинским ПВО на территории Молдовы утром 31 октября, стало известно, что один из сотрудников посольства РФ был объявлен персоной нон-грата.

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Молдова