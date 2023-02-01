У Молдові визначили тип ракети, яка впала після удару РФ по Україні 5 січня

Уламки ракети, знайдені невдовзі після масованої ракетної атаки РФ по Україні в саду неподалік Бричан 5 січня, належать комплексу ППО С-300.
Про це заявила глава МВС Молдови Ганна Ревенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.
"Останній випадок виявлення ракети на території Молдови був 5 грудня 2022 року в Бричанах. Внаслідок попереднього розслідування з'ясували, що знайдені частини ракети є фрагментами ракети системи ППО С-300", - заявила Ревенко.
За словами глави МВС Молдови, як і раніше, існує великий ризик того, що повітряний простір країни перетинатимуть російські ракети, або вони будуть випадково падати після збиття системами ППО.
Нагадаємо, що під час масованого обстрілу України росіянами на території Молдови впали уламки ракети. Їх виявили в одному із садів країни.
Пізніше повідомлялося, що молдавські сапери провели контрольований підрив боєголовки ракети, яка впала у північній частині країни.
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