МинВОТ заявляет о полной поддержке осужденного в Крыму украинца Балуха

В связи с объявлением бессрочной голодовки украинцем Владимиром Балухом в знак протеста против незаконного приговора оккупационной власти Крыма, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины (МинВОТ) заявляет, что действия Российской Федерации является прямым нарушением прав и свобод человека и международного права в сфере прав человека. Об этом говорится в размещенном на Facebook заявлении Министерства.

Украина поддерживает своего гражданина и гордится мужеством Владимира Балуха, который отказался от российского гражданства оставаясь в оккупационному Крыму. Он последовательно отстаивал свою позицию, защищая право оставаться украинцем, за что терпел притеснения, преследовался так называемой властью и был неоднократно арестован. МинВОТ обращает внимание международного сообщества на произвол российской оккупационной власти в аннексированном Крыму.

Заява МТОТ на підтримку Володимира Балуха У зв’язку з оголошенням безстрокового голодування українцем Володимиром... Опубліковано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України 20 березень 2018 р.

Согласно заявлению, очередное нарушение норм международного права в Крыму произошло 14 марта 2018 года, когда подконтрольный российским властям "Верховный суд изменил приговор Владимиру Балуху.

"Судья Тимур Слезко исключил из обвинения пункт о приобретении украинцем боеприпасов. В связи с этим обвинительный приговор был сокращен на два месяца -- до трех лет и 5 месяцев. Однако, даже при условии уменьшения срока наказания, сам приговор остается незаконным с точки зрения международного права и украинского законодательства. В знак протеста против незаконного приговора Балух объявил бессрочную голодовку", - говорится в сообщении.

Напомним, после аннексии Крымского полуострова Россией в 2014 году Владимир Балух вывешивал украинский флаг на крыше своего дома в Крыму и разместил табличку "Улица Героев Небесной сотни 18" на стене собственного дома, которую российская оккупационная власть требовала снять.

8 декабря 2016 года сотрудники Федеральной Службы Безопасности Российской Федерации задержали Балуха, утверждая, что на чердаке его дома вроде было выявлено 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Позже, после ареста, украинский активист Владимир Балух объявил голодовку.

Балух протестует против приговора, который ему вынесли 16 января 2018 г., в данный момент приговор вступил в силу. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа. Как сообщается, что согласно решению суда, Балух должен провести в колонии-поселении 3 года и 5 месяцев.