МінТОТ заявляє про повну підтримку засудженого в Криму українця Балуха

У зв'язку із оголошенням безстрокової голодовки українцем Володимиром Балухом в знак протесту проти незаконного вироку окупаційної влади Криму, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Міністерство з питань тимчасово окупованих територій України (МінТОТ ) заявляє, що дії Російської Федерації є прямим порушенням прав і свобод людини і міжнародного права у сфері прав людини Про це йдеться в розміщеной на Facebook заяві Міністерства.

Україна підтримує свого громадянина і пишається мужністю Володимира Балуха, який відмовився від російського громадянства залишаючись в окупаційному Криму. Він послідовно відстоював свою позицію, захищаючи право залишатися українцем, за що зазнавав утисків, переслідувався так званої владою і був неодноразово заарештований. МінТОТ звертає увагу міжнародного співтовариства на свавілля російської окупаційної влади в аннексированном Криму.

Заява МТОТ на підтримку Володимира Балуха У зв'язку з оголошенням безстрокового голодування українцем Володимиром... Опубліковано Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та ВПО України 20 березень 2018 р.

Згідно із заявою, чергове порушення норм міжнародного права в Криму відбулося 14 березня 2018 року, коли підконтрольний російській владі "Верховний суд змінив вирок Володимиру Балуху.

"Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання українцем боєприпасів. У зв'язку з цим обвинувальний вирок був скорочений на два місяці-до трьох років і 5 місяців. Проте, навіть за умови зменшення терміну покарання, сам вирок залишається незаконним з точки зору міжнародного права і українського законодавства. В знак протесту проти незаконного вироку Балух оголосив безстрокове голодування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після анексії Кримського півострова Росією в 2014 році Володимир Балух вивішував український прапор на даху свого будинку в Криму і розмістив табличку "Вулиця Героїв Небесної сотні 18" на стіні власного будинку, яку російська окупаційна влада вимагала зняти.

8 грудня 2016 року співробітники Федеральної Служби Безпеки Російської Федерації затримали Балуха, стверджуючи, що на горищі його будинку начебто було виявлено 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Пізніше, після арешту, український активіст Володимир Балух оголосив голодування.

Балух протестує проти вироку, який йому винесли 16 січня 2018 р., наразі вирок набув чинності. Про це повідомляє Кримська правозахисна група. Як повідомляється, що згідно з рішенням суду, Балух повинен провести в колонії-поселенні 3 роки і 5 місяців.