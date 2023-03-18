МВФ змінив правила, що дозволить схвалити нову кредитну програму для України

Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила зміни у політиці фінансових гарантій Фонду. Це рішення дозволить МВФ схвалити нову кредитну програму для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВФ .

Згідно з повідомленням, зміни застосовуються в ситуаціях винятково високої невизначеності, пов'язаних з екзогенними потрясіннями, які знаходяться поза контролем влади країни і створюють вищі, ніж зазвичай, ризики.

Раніше правила Фонду, розроблені для подолання економічних криз у країнах, не допускали надання неекстренних кредитів країнам, які зіткнулися з великою невизначеністю, наприклад, внаслідок великих війн або багаторічних стихійних лих, спричинених зміною клімату.

МВФ заявив, що перегляд правил усуне основні бар'єри для таких кредитів, дозволивши офіційним двостороннім кредиторам та донорам надавати попередні гарантії погашення МВФ та списання боргу країні-позичальнику.