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МВФ изменил правила, что позволит одобрить новую кредитную программу для Украины

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Вашингтон, Суббота 18 марта 2023 09:01
МВФ изменил правила, что позволит одобрить новую кредитную программу для Украины Фото: МВФ одобрил изменение правил для кредита Украине (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Совет директоров Международного валютного фонда утвердил изменения в политике финансовых гарантий Фонда. Это решение позволит МВФ одобрить новую кредитную программу для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение МВФ.

Согласно сообщению, изменения применяются в ситуациях исключительно высокой неопределенности, связанных с экзогенными потрясениями, которые находятся вне контроля властей страны и которые создают более высокие, чем обычно, риски.

Ранее правила Фонда, разработанные для преодоления экономических кризисов в странах, не допускали предоставления неэкстренных кредитов странам, столкнувшимся с большой неопределенностью, например, в результате крупных войн или многолетних стихийных бедствий, вызванных изменением климата.

МВФ заявил, что пересмотр правил устранит основные барьеры для таких кредитов, позволив официальным двусторонним кредиторам и донорам предоставлять предварительные гарантии погашения МВФ и списание долга стране-заемщику.

Напомним, Международный валютный фонд в ближайшее время объявит о новой четырехлетней программе кредитования Украины. Сумма может составить около 15 млрд долларов, а первый транш - около 5 млрд долларов.

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